Tocca al Comune rimuovere il legname sotto al Ponte Nuovo

Tocca al Comune rimuovere tutti i detriti legnosi che si sono accumulati nelle scorse settimane a ridosso del pilone centrale di sostegno del Ponte del Risorgimenti, più noto come Ponte Nuovo. Lo ha comunicato alla Protezione civile il sindaco Enzo Lattuca a margine dell’incontro di lunedì scorso nella sede del Quartiere Oltresavio, aggiungendo che i lavori saranno fatti a breve poiché sono già stati assegnati. Nelle scorse settimane sui social media l’accumulo era stato segnalato più volte senza che ci fosse alcuna risposta da parte delle autorità, anche perché era in corso un confronto per determinare chi dovesse eseguire il lavoro togliendo il legname che avrebbe potuto diventare un pericoloso ‘tappo’ in caso di forti piogge.