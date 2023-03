’Topi d’auto’ nel parcheggio dell’asilo nido

Furti e atti vandalici in pieno giorno, sono stati denunciati dai genitori dei piccoli che frequentano l’asilo nido in via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Madonnina Santa Teresa. Nel parcheggio della scuola sono in azione ’topi d’auto’ che forzano le portiere o rompono i vetri, per rubare ciò che trovano su sedili e cruscotti. Alcune signore in passato hanno subito il furto della borsa lasciata qualche minuto in auto, mentre altre persone hanno subito danni senza furto pagandone care conseguenze dal carrozziere.