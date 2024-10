Torna il Giro dei Gessi. La partenza e i percorsi

Ci sono eventi che rappresentano una città. Quelli che si segnano sul calendario un anno per l’altro, perché un anno dopo l’altro quello che conta non è vincere, ma esserci. Per via del fascino della corsa, dei panorami che si incontrano, del sudore che si spreme, dell’orgoglio che si assapora sentendosi a casa in un luogo dove dalla collina si vede il mare, prima di immergersi tra i monumenti, le case e i palazzi del cuore della città. E’ la storia di un luogo che anno dopo anno cambia e si rinnova, mantenendo lo stesso spirito di sempre. Domenica 3 novembre il ‘Giro dei Gessi’ di Cesena festeggerà la sua 47esima edizione e lo farà con una serie di proposte, ideate dalla Uisp che organizza l’evento col patrocinio del Comune, particolarmente accattivanti.

I percorsi sono di varie lunghezze, ci sarà la gara competitiva, ci saranno le camminate ludico motorie e ci sarà pure la possibilità di dedicarsi all’escursione in compagnia del proprio cane. I dettagli sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala del consiglio comunale e alla quale hanno preso parte anche il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri e il presidente della Uisp Davide Ceccaroni. Riguardo alla corsa competitiva, la partenza è in programma alle 9.30 in zona Ippodromo davanti al Carisport (il ritrovo sarà invece dalle 7.30, con possibilità di iscrizioni sul posto al costo di 20 euro. Le preiscrizioni sul portale Endu o presso la sede cesenate della Uisp in via Cavalcavia sono invece aperte fino questa sera al costo di 15 euro). Il tracciato misura 15 chilometri e conferisce il nome alla manifestazione, dal momento che il pezzo forte è quello che prevede di percorrere una parte del ‘Giro dei Gessi’, classicissimo itinerario che ogni podista o camminatore cesenate ha imparato a conoscere e ad amare. La camminata ludico-motoria, che sarà guidata da istruttori professionisti, prevede invece due percorsi di 11 e 6 chilometri. In questo caso agli iscritti verrà richiesto un contributo di 5 euro e la modalità di partecipazione prevede la partenza libera ‘alla francese’ entro le 9.30.

Tanti scelgono proprio quest’ultimo orario per aggregarsi al variopinto e scenografico serpentone che prende il via all’unisono in una cornice di indiscusso effetto. Alla camminata si potrà partecipare anche in compagnia del proprio cane, grazie alla collaborazione avviata con Hippodog. Anche in questo caso il costo di iscrizione sarà di 5 euro che potrà essere versato o tramise la Usip o il giorno della partenza direttamente sul posto. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, dalle 9.30 alle 12 (o comunque fino al temine del passaggio degli atleti), la circolazione in via Del Monte, nel tratto compreso da via delle Scalette a viale del Pini, sarà temporaneamente sospesa con transito consentito ai soli partecipanti alla competizione. Fin dalla mezzanotte di sabato è invece previsto il divieto di sosta in piazzale Tordi, zona di partenza e di arrivo.