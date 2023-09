Torna ’Laboratorio RiattivaMente’ a Bagno di Romagna

Il Comune comunica che da lunedì 11 ripartirà a San Piero in Bagno l’attività del ’Laboratorio RiattivaMente’, che proseguirà poi fino al 18 dicembre. L’iniziativa promossa da Amici Casa Insieme, Auser, Comune, vari enti e associazioni, è dedicata a persone dai 65 anni di età in sù con difficoltà di memoria. S tratta di un corso in piccolo gruppo, dove sono previste attività che stimolano le capacità cognitive (la memoria, l’attenzione, il linguaggio), la socialità e il benessere dei partecipanti. Le lezioni hanno luogo il lunedì dalle 9.30 alle 11.30, presso il Centro ricreativo culturale Auser di Via della Solidarietà 1 a San Piero in Bagno. I posti, per la partecipazione al corso, sono limitati ed è necessaria l’iscrizione. Per partecipare bisogna contattare il 320-6967089.