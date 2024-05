"Un bilancio che conferma la solidità"

Ultima seduta del Consiglio lunedì scorso per l’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna, presieduta dal sindaco Marco Baccini, che in vista della fine del suo secondo mandato ha approvato il bilancio consuntivo 2023. "Sono onorato di chiudere questa esperienza di amministratore del mio Comune con l’approvazione di questo bilancio, che conferma la solidità gestionale raggiunta dall’Ente comunale – dichiara Baccini che ha sempre mantenuto la delega al bilancio – e che produce risultati positivi in tutte le voci, nonostante quelli passati siano stati anni di continue emergenze, con ripercussioni economiche e finanziare che non hanno lasciato esenti i bilanci comunali.". Venendo ai numeri Baccini spiega: "Il consuntivo 2023 presenta vari dati di gestione positivi. Si chiude con un fondo cassa positivo di ben 2.568.000 euro senza che sia stato necessario utilizzare l’anticipazione di cassa, con conseguente risparmio di interessi e oneri. Il periodo medio dei pagamenti delle fatture continua ad attestarsi a 17 giorni, con ben 13 giorni di anticipo rispetto al termine ordinario di 30 giorni.

Il risultato di gestione è rappresentato da un avanzo positivo di 4.136.000 euro, che, al netto dei fondi vincolati e degli accantonamenti per legge, registra un avanzo libero di 408.000 euro, che sarà un’ottima dote per la prossima Amministrazione comunale. In leggera controtendenza è l’indice dell’indebitamento, comunque inferiore a quello che trovai quando nel 2014 diventai sindaco".

Baccini, poi, aggiunge: "Altro dato di rilievo è quello che emerge dall’attività di accertamento dell’evasione tributaria. Nel 2023 risultano incassati accertamenti pari a 160.000 euro, derivanti da recupero evasione Imu e Tari. Per l’Imu ha prodotto un aumento del gettito ordinario di 300.000 euro, che serve per gestire servizi e investimenti a favore dei cittadini. Il recupero Tari, invece, viene utilizzato per abbattere il montante sul quale vengono calcolate le tariffe. Di questo lavoro di costante revisione e controllo ringrazio sentitamente la ragioniera comunale Federica Rossi, con la quale abbiamo lavorato ogni settimana con scrupolo e attenzione. I dati importanti, però, non si limitano ai numeri, ma riguardano già il futuro della nostra Comunità, alla quale consegno una serie di opere e progetti pronti per essere realizzati". Un elenco quello delle opere e progetti, che comprende anche l’inaugurazione, il 18 maggio, della palestra scolastica comunale ristrutturata e riqualificata.

gi. mo.