Un regalo ai nati nel 2024

Altra puntata dell’iniziativa "Bentornate Cicogne 2024" promossa dal Comune di Sarsina. Lo comunica l’amministrazione plautina stessa, che, poi, aggiunge: " Si è svolto il quarto appuntamento dell’anno 2024 con i neo genitori e con i loro neonati, venuti al mondo nei mesi scorsi. L’amministrazione comunale ha donato, come di consueto, il pacco dono "Bentornate Cicogne", segno della nostra vicinanza a questo lieto evento. Un modo per condividere con la comunità la gioia di una nuova vita. Il cofanetto-regalo viene consegnato alla famiglia di ogni nuovo nato registrato all’anagrafe comunale, quale servizio di accoglienza e sostegno a tutti i neo genitori che stanno vivendo l’esperienza della nascita o dell’adozione di un figlio. Si ringrazia la farmacia dottor Pianori per il contributo. Congratulazioni alle famiglie".