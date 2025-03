Un sabato pomeriggio tra piade, piadine e tracce del Cinquecento

Domani alle 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana sarà presentato il libro ‘Piade e piadine. Sette secoli di storia’ (Panozzo Editore) di Piero Meldini e Oreste Delucca. Pascoli afferma che la piada è ‘il pane, anzi il cibo, direi, nazionale dei romagnoli’, erede diretto della mensa romana cantata nell’Eneide. E se così non fosse? I due autori cercano di ricostruire la storia della piada partendo dalle prime attestazioni documentarie fino ai giorni nostri, sfatando molti miti ancora oggi esistenti in merito alle origini del ‘pane dei Romagnoli’, al suo impasto, alle sue varianti e tentando infine di rispondere all’annosa domanda: è corretto chiamare ‘piadina’ la piada?

Sarà invece un pomeriggio dedicato interamente al patrimonio storico-culturale conservato nelle sale espositive della Pinacoteca comunale di via Aldini 26. Domani alle 16 e alle 17:30, doppio appuntamento con i giovani ‘ciceroni’ del liceo classico ‘Vincenzo Monti’ che accoglieranno i partecipanti all’iniziativa ‘Tracce del Cinquecento’ definita e proposta dal Comune e dal Liceo cittadino con lo scopo di valorizzare la Pinacoteca offrendo al pubblico nuove occasioni per visitare la sua collezione. La visita avrà una durata di 1 ora e 15 minuti. Partecipazione gratuita. Per informazioni contattare lo 0547 610892 oppure scrivere a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.