Un segnale di attenzione ai giovani

di Emanuele Chesi

Èsignificativo che il primo incontro del nuovo vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo con la città abbia avuto come protagonisti i giovani. Sono arcinoti i problemi della Chiesa, ma più in generale di tutte le istituzioni degli adulti, ad entrare in sintonia con le giovani generazioni. Per Cesena, ma non solo, c’è all’ordine del giorno il tema del disagio giovanile che dal vandalismo può tracimare nella delinquenza. E’ anche un problema demografico. I giovani sono una parte sempre più esigua della società. Ma bisogna evitare che finiscano ai margini, sono il nostro futuro. Non è la salita retorica: è la cruda realtà.