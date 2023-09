Una settimana di eventi

Settimana densa di appuntamenti a San Mauro Mare con gli spettacoli nell’Arena e inizio alle 21. Si parte oggi dalle 8 alle 12

in via Lido Rubicone con il mercato settimanale; martedì 12 San Mauro Music Arena con l’opera d’autore "Musica italiana"; mercoledì 13 mercatini dell’artiginato Romagna market; giovedì 14 concerto di fine stagione con il gruppo "Bandalarga"; mentre venerdì 15 mercatini serali per le vie del centro.

Ingresso sempre gratuito.