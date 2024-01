"Verso l’infinito e oltre", i ragazzi a lezione di fumetti

Domani inizierà il laboratorio di fumetto dedicato ai ragazzini dagli 11 ai 14 anni, organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del comune di Cesenatico in collaborazione con l’associazione culturale Barbablù di Cesena. L’appuntamento è ogni lunedì pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, nei locali della Biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio, sulla riva destra del porto canale, dove sono in calendario 12 laboratori gratuiti che avranno come tema "Verso l’infinito e oltre". Per raccontare una storia a fumetti è necessario imparare le regole di un linguaggio che ha consuetudini proprie. I giovani corsisti avranno così l’opportunità di sapere come funziona lo spazio bianco, quali norme devono seguire perché le immagini, in sequenza, raccontino una storia in maniera equilibrata. Le mamme e i papà interessati possono avere informazioni e iscriversi telefonando allo 0547 79109 dalle 9 alle 13, oppure inviando una mail a urp@comune.cesenatico.fc.it con un recapito telefonico a cui essere ricontattati.

Entrando nello specifico, in questo laboratorio nella prima fase si affronteranno "Le regole del fumetto". Utilizzando il tema della "fantascienza" si metteranno in pratica le principali metodologie del fumetto, come la progettazione di una tavola, la leggibilità e la chiarezza grafica, condividendo le regole necessarie per iniziare a raccontare. Successivamente si passerà al disegno di astronavi, alieni e scienziati visionari, per allenare la mano a disegnare l’inaspettato; i laboratori di disegno, scomponendo le forme e studiando i soggetti, permetteranno di lavorare sulle linee di costruzione e sulla messa in pagina dei personaggi.

g.m.