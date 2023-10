Viabilità a Borghi: "Serve una bretella stradale"

Si è concluso il primo incontro con la cittadinanza organizzato dal Laboratorio Politico Borghi sul tema ’viabilità e traffico pesante’ al Bar Sport in frazione Lo Stradone di Borghi. L’incontro ha visto la partecipazione di 60 persone con le quali si è svolto un dibattito, a volte acceso nei toni, ma significativo per l’importanza e la sensibilità sul tema. La presentazione a cura di Gianluca Landini e Dario Placca, ha focalizzato il problema, le cause e alcune possibili soluzioni per mitigare l’impatto del traffico pesante.

Dice Placca: "Erano presenti alcuni cittadini di Santarcangelo, con cui condividiamo il fenomeno nel tratto della Strada Provinciale Uso al confine tra Borghi e Santarcangeloa. Tra le varie ipotesi di soluzione è stata descritta e dibattuta quella relativa alla realizzazione di una bretella di collegamento tra la Sp13 e la Sp14, illustrandone il forte impatto ambientale e valutando la durata dell’opera rispetto ai due principali siti produttivi, Sogliano Ambiente Spa che gestisce la discarica di Ginestreto e Cabe srl come cava estrattiva, che hanno capacità produttiva finita. La serata è stata anche l’occasione per presentare il nuovo soggetto, ’Laboratorio Politico Borghi’ nato dall’unione dei 5 Stelle, PD e alcuni cittadini non appartenenti a partiti".

e.p.