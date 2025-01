Visite guidate alla Pinacoteca comunale con i ciceroni del liceo ‘Monti’

Così come avvenuto per la Casa-Museo di Renato Serra in viale Carducci, le cui porte si spalancano mensilmente ai visitatori anche grazie ai giovani ciceroni dell’Istituto Tecnico Economico cittadino intitolato al grande letterato, anche la Pinacoteca comunale di via Aldini 26, a partire da sabato 1° febbraio, potrà fregiarsi di nuove guide di tutti rispetto: gli alunni del Liceo classico ‘Vincenzo Monti’.

"Questa preziosa collaborazione col Liceo Monti – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – contribuirà a valorizzare la nostra Pinacoteca, offrendo al pubblico nuove occasioni per visitare la sua collezione, così come già avvenuto con altre associazioni locali che anche recentemente vi hanno promosso e sviluppato laboratori e iniziative tematiche per cittadinanza e turisti. In questo caso, abbiamo l’ulteriore valore aggiunto del coinvolgimento attivo di tanti giovani studenti".

Nel programma triennale sono previsti incontri tematici sulla storia della Pinacoteca e su una selezione di opere, l’elaborazione di percorsi di visita e approfondimenti sui vari periodi artistici, con relativa organizzazione, preparazione e realizzazione delle visite guidate offerte al pubblico da parte di gruppi di studenti. Ciascun appuntamento vedrà due turni di ingresso con inizio alle ore 16 e alle ore 17. Partecipazione gratuita. Per informazioni contattare lo 0547 610892 oppure scrivere a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.