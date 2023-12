Yoko Yamada in ’Mary Poppins’

La comicità della talentuosa Yoko Yamada protagonista al teatro comunale di Gambettola. Domani sera alle 21 la comica nippobresciana, finalista dell’edizione 2023 di Italia’s Got Talent, si cimenterà in un nuovo monologo dal titolo ’Mary Poppins e i doni della morte’ in cui affronta temi come le tentazioni, il lavoro, i cartoni animati e la

paura. Uno spettacolo che rappresenta un’evoluzione quasi naturale del percorso artistico di Yamada, iniziato con il successo del precedente ’Pizza sul gelato’, ma nel quale si intravede una dimensione meno familiare, ma più personale e intima. Biglietti a 15 euro, ridotto a 10, acquistabili in biglietteria o online su www.vivaticket.it.