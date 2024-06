Risultati elezioni a Cesena, lo spoglio in diretta

Cesena, 10 giugno 2024 – Risultati elettorali in arrivo a Cesena per conoscere chi sarà il nuovo sindaco. Sabato 8 e domenica 9 giugno i cittadini del capoluogo di provincia romagnola si sono recati alle urne per votare il loro primo cittadino, in occasione delle elezioni comunali. Segui l’articolo per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul conteggio dei voti.

Il sindaco uscente Enzo Lattuca ci riprova per un secondo mandato, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e dalle liste ‘Cesena 2024’, ‘Popolari per Cesena’, ‘Sinistra-Fondamenta-Possibile-Psi’ e ‘Patto Per Cesena’. Lo sfidano Marco Casali, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e ‘Insieme’, M arco Gi angrandi, candidato per ‘Cesena Siamo Noi’, ‘Cambiamo’ e ‘Italia Viva’, e Paolo Sensini, appoggiato da ‘Per la pace e il bene comune. Cesena viva e unita.’

Elezioni comunali 2024, i risultati a Cesena in diretta

Risultati elezioni a Savignano sul Rubicone in diretta

Tempo di elezioni comunali anche a Savignano sul Rubicone, con tre candidati che si sono fronteggiati per aggiudicarsi la carica di sindaco: Nicola Dellapasqua, 36enne vicesindaco da 10 anni che conta sull’appoggio di Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva, Sinistra per Savignano, lista civica dei giovani ‘Savignano Insieme’ e ‘Patto per SavignanoAzione e Pri’, Luca Pirini, appoggiato dalla lista civica ‘Coraggio Savignano Cambia’, e Lorenzo Sarti, appoggiato dalla lista di centrodestra.