Montiano, affluenza oltre il 40%: Fabio Molari rieletto sindaco

Cesena, 9 giugno 2024 – Sindaco di Montiano per la quarta volta consecutiva. Una vittoria, che anche se non è stata ufficializzata, arriva prima dello spoglio per Fabio Molari, 65 anni, insegnante in pensione.

Unico candidato, ha la sicurezza matematica di avere vinto le elezioni amministrative e di continuare a fare il sindaco per i prossimi cinque anni portando a venti anni il suo mandato consecutivo. Fabio Molari alla guida di una lista civica di area centrosinistra ha vinto in anticipo perché a Montiano era il solo candidato sindaco. In questi casi la legge prevede che l’elezione è valida se si reca alle urne almeno il 40% degli aventi diritto. In caso contrario scatta il commissariamento.

Oggi alle 19 nel seggio 1 era stata superata la soglia del 51% e a Montenovo nel seggio 2 il 59%. Lo spoglio dei risultati domani sarà dunque poco più che una conferma.

Nel 2019 Fabio Molari vinse con il 69.46% dei voti sconfiggendo la lista di centrodestra. Ha commentato, raggiante, il sindaco Molari: "Sono molto contento. Chiaramente è stata una situazione anomala correre da solo. Vedo però con piacere che i cittadini sono andati a votare, credono in questo diritto fondamentale che hanno e vedremo dopo lo scrutinio con quale percentuale effettiva sarò stato eletto per la quarta volta sindaco di Montiano. Alla base ci sarà l’ascolto di tutti i cittadini ancora più di prima”.