"Abbiamo due sfide a Montiano: la scuola e le frane da sistemare"

Fabio Molari 65 anni, dopo una carriera di maestro durata 37 anni, sta portando a termine il suo terzo mandato consecutivo come sindaco di Montiano di una lista civica di area centrosinistra e si candida per il quarto. Fabio Molari, una figlia, Giulia, abita nella frazione di Montenovo dove la moglie Gigliola gestisce il circolo Arci L’Albero dei Pavoni. In località Case Francisconi ha presentato la sua lista. Ha detto Fabio Molari: "Partiamo da questa località, la più piccola di Montiano, perchè è un gruppo di case con tradizioni di calzolai e contadini. Un anno fa è stato l’unico borgo di Montiano con le case allagate e in questa zona abbiamo progetti importanti come l’asfaltatura di via Poggio.

Il nostro comune ha 9 kmq e 1.700 abitanti. Abbiamo due sfide, una che riguarda il completamento dei lavori nella scuola elementare in centro e 970mila euro del generale Figliuolo per mettere a posto un po’ le frane e le strade danneggiate. Per essere valide devono andare a votare il 40% degli abitanti e noi dobbiamo ottenere il 50% dei voti. I candidati consiglieri comunali: Ruben Biondi 34 anni di Montiano educatore, Simona Calcinari 54 anni di Montenovo, Manuel Secundo detto Manolo 64 artigiano muratore di Montiano, Andrea Cappelletti 32 programmatore informatico di Montenovo, Simona Casadei 52 titolare di un’azienda agricola di Case Francisconi, Massimo D’Aliesio 63 dirigente d’azienda di Badia, Gloria Lisi 33 architetto di Case Francisconi, Brando Mordenti 30 anni di Montiano ingegnere informatico, Mauro Ruscelli 68 assessore uscente di Montenovo, Davide Zoffoli 71 di Montiano pensionato.