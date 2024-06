L’analisi del voto di Giangrandi: "Il nostro progetto partito tardi"

"Di fronte a percentuali cosi chiare, l’unica cosa che si può fare é congratularsi con i vincitori e con tutto lo staff organizzativo della campagna elettorale della coalizione di Lattuca. Una campagna elettorale ispirata dal ballottaggio di cinque anni fa che, a fronte di un risultato allora molto più incerto, ha consigliato l’allargamento della base elettorale e dunque la creazione di una coalizione mai così estesa e composita". A una settimana dalle elezioni Marco Giangrandi analizza il voto a mente fredda. "Va dunque riconosciuta al Pd la vittoria e la capacità politica di assemblare una compagine che, benché nata su logiche di marketing, agli occhi dei cesenati, evidentemente, é stata ritenuta credibile. Resta il fatto che chi ha contribuito a questo successo elettorale sono proprio quelle forze politiche che, per cinque anni, hanno aspramente criticato l’amministrazione Lattuca. Penso al M5S, ai Verdi ma anche gli stessi repubblicani. Sono stati loro, che predicavano la cultura dell’alternanza, a rafforzare un sistema che, é bene ricordarlo, é esattamente lo stesso di cinque anni fa. Ora, far parte di un sistema vincente può anche avere un senso, ma il punto é un altro: tutte queste forze politiche riusciranno ad incidere veramente nelle politiche della città o invece, dopo il trionfo di Lattuca, saranno fagocitate dal potere egemonico del Pd? Riusciranno, durante la legislatura, ad imporre ogni tanto la loro visione o, al contrario, dovranno allinearsi diligentemente alle posizioni del partito leader? Insomma, la ‘grande ammucchiata’, sul piano elettorale, ha certamente funzionato ma lo sforzo di chi si é speso oltre ogni limite per poter raggiungere un risultato degno di nota sarà davvero premiato nel momento della spartizione di assessorati ed incarichi?"

"Il nostro risultato? Senza dubbio, il progetto é partito in maniera tardiva: abbiamo presentato la nostra candidatura a febbraio quando invece saremmo dovuti partire almeno un anno prima. Ciò nonostante abbiamo avuto coraggio, mettendoci in gioco pur conoscendo le difficoltà del percorso. In ogni caso, va anche riconosciuto che molte persone che erano all’interno della nostra coalizione non ci hanno creduto fino in fondo. Bastava spingere con un po’ più di energia per ottenere il traguardo dei tre consiglieri. Per quanto riguarda il futuro, ci impegneremo a fare un’opposizione seria e competente, sempre propositiva ma anche rigorosa e ferrea. Cercheremo di far tesoro di questo prezioso percorso in consiglio comunale, onorati di farne ancora parte".