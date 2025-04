"Bisogna ridurre la pausa estiva"

Alessio Ricci ha 18 anni e frequenta la quinta superiore. "Sono favorevole ad accorciare il periodo estivo e, se potessi decidere io, aggiungerei una settimana in più a Pasqua e anche una Natale. Per me il calendario ideale sarebbe: iniziare due settimane prima la scuola, tipo il 1° settembre e si potrebbe allungare un po’ di più le vacanze di Pasqua e finire la scuola a fine maggio. Quando le temperature si alzano la scuola diventa una fornace. A giugno è bene finire non oltre il 7, anche perche molti ragazzi iniziano la stagione estiva. Io lavoro ormai da tre anni durante l’estate. Un anno ho lavorato in un centro estivo, e le ultime due estati ho in un’azienda di refrigerazione industriale".