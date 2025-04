Sammaurese-Riccione United: sfida decisiva per lo spareggio salvezza

Il turno pre pasquale ha rimescolato le carte in zona retrocessione diretta e playout e adesso la Sammaurese ha davvero la possibilità di accedere allo spareggio. Serve, è chiaro, la vittoria nello scontro in programma oggi al Macrelli contro il Riccione United. Per la squadra riccionese le speranze sono ridotte ad una percentuale davvero minima ma di sicuro vorrà provare a giocarsi l’ultimissima possibilità, per questo un confronto che potrebbe sembrare del tutto scontato può invece diventare complicato per Ferrani e compagni. Contro il Progresso i giallorossi hanno ritrovato quelle qualità che da adesso in poi non dovranno più mancare, prima di tutto compattezza e attenzione sempre al massimo e concretezza dentro l’area avversaria. Rimane molto probabile che Stefano Protti decida di schierare la stessa formazione che ha conquistato i tre punti nell’ultimo turno, un cambiamento comunque si impone vista la squalifica di Nicolò Ravaioli, al suo posto dovrebbe giocare Nisi. Rimane il dubbio su dove schierare l’ under classe 2006 e vista la buona prova mostrata da Frosio il giovane prodotto del settore giovanile giallorosso pare essersi meritato la conferma. In attacco rimane Merlonghi al centro il punto fermo del reparto, per gli altri due ruoli Protti può di nuovo affidarsi alla esperienza di Bonandi e a Misuraca, poi a gara in corso sia Mavanga che Papa possono essere chiamati in causa. Anche lo United Riccione deve far fronte ad una squalifica, si tratta di quella del difensore laterale Luciano Pio Vacca. Rimane difficile capire come Ruben Dario Bolzan vorrà schierare lo United anche se l’assoluta necessità di vincere fa pensare non ad uno schieramento prudente, il 4-3-3 potrebbe essere lo schema prescelto dal tecnico che allena i biancozzuzzi da poco più di un mese. Fischio di inizio fissato alle 15, dirige l’incontro Enrico Eremitaggio di Ancona.

Roberto Daltri