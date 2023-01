Si sta stringendo per un difensore Attacco, idea Mosti

Tra oggi e domani dovrebbe muoversi il mercato bianconero in entrata, con il primo colpo di questa sessione. Un centrale difensivo, un fantasista ed un esterno di attacco i profili nel mirino. Per il reparto arretrato oltre all’ipotesi Loiacono della Reggina, pupillo di Toscano ma con un ingaggio da categoria superiore, nelle ultime ore sono finiti sul taccuino di Stefanelli i due centrali in uscita da un Siena in smobilitazione: Luigi Silvestri e Luca Crescenzi. Il primo pare un profilo gradito per caratteristiche tecniche, Crescenzi è out per una frattura al polso.

Piace molto il fantasista del Modena Romeo Giovannini (un under) a maggior ragione oggi che Luca Tremolada sta per rientrare (ieri ha giocato l’amichevole contro la Nuova Sondrio e domenica Tesser lo potrebbe schierare) condizione che i Canarini avevano messo alla cessione del loro giovane pupillo. Pare però che Giovannini non lasci Modena, da cui potrebbe invece uscire Mosti, nome molto interessante.

Andrea Baraghini