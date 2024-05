La bella ladra dell’Est: un abbraccio e gli ruba catenina e bracciale d’oro

Civitanova Marche, 30 maggio 2024 – Prima comincia a parlare poi, affettuosamente, lo abbraccia e gli sfila dal collo una catenina d’oro e dal polso un bracciale di valore. Una bella ladra in azione sul lungomare sud, la vittima è un uomo del posto. La vicenda è avvenuta l’altra sera, all’ora di cena, verso le 20.

La vittima, un uomo, stava passeggiando sul lungomare civitanovese quando, ad un certo punto, è stato avvicinato da una bella donna dell’est Europa, almeno stando al suo accento, secondo quanto riferito dalla vittima stessa.

Prima un po’ di chiacchiere di circostanza poi, nel salutarlo, la donna lo ha abbracciato e, con una certa destrezza, è riuscita ad alleggerire la sua vittima della catenina e del bracciale, tutti e due gioielli in oro. Alla fine, dopo aver messo a segno il colpo, si è allontanata, come se nulla fosse. Soltanto dopo un po’ di tempo l’uomo si è accorto di non avere più addosso i suoi gioielli, dopo quell’abbraccio "fatale". Ma a quel punto era ormai troppo tardi.

La bella signora, infatti, se ne era già andata, facendo perdere le sue tracce. L’uomo, dunque, non ha potuto fare altro che chiamare la polizia. Sul posto, dopo la segnalazione, è intervenuta la Volante del commissariato e gli agenti hanno acquisito la testimonianza della vittima del furto messo a segno soltanto poco prima. Un colpo, secondo una prima stima, di diverse migliaia di euro: questo il valore dei due monili in oro che la donna è riuscita a portare via con la scusa di abbracciare quell’uomo con il quale aveva scambiato solo qualche parola.

Un modus operandi con il quale vengono messi a segno diversi furti del genere. Non è la prima volta infatti che, purtroppo, si segnalano episodi analoghi. Per questo l’invito delle forze dell’ordine è di stare in guardia da eventiali sconosciuti che, dietro ai modi amichevoli, nascondono brutte intenzioni.