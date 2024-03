Ex assessore insegue i ladri in pieno centro e recupera la refurtiva

Civitanova, 1 marzo 2024 – Due giovani maghrebini entrano nell’ottica Peroni, in pieno centro, e trafugano sei paia di occhiali da sole, nascondendoli dentro delle borse. Ma il proprietario, Francesco Peroni, ex assessore al commercio e alla pesca della giunta Corvatta, è riuscito a recuperare la refurtiva, uscendo di corsa dal negozio e raggiungendo i due, che erano fermi come se niente fosse sul marciapiede a poche centinaia di metri. Momenti concitati, ieri pomeriggio, lungo corso Umberto I, dove si trova l’ottica Peroni.

È il secondo furto di occhiali nell’ottica del centro nel giro di una settimana. "Erano circa le 16.40 quando sono entrati in negozio due giovani maghrebini, che portavano in mano delle borse – ha raccontato Francesco Peroni –. Ho intuito subito fossero dei malintenzionati. Io ero occupato con uno di loro, sono entrati come se volessero vedere degli occhiali. Il negozio è dislocato su due piani e l’altro ne ha approfittato, mettendo dentro le borse sei paia di occhiali da sole, che erano in esposizione sugli scaffali. Ho avuto subito il presentimento, anche perché come mi avvicinavo quello con le borse faceva per nasconderle. E non appena sono usciti, mi sono accorto che ne mancavano diverse paia dagli scaffali. Sono uscito dal negozio, sono corso fuori e li ho visti che stavano fermi alla fine del marciapiede. Con arroganza uno di loro mi ha anche inveito contro, ma alla fine sono riuscito a recuperare la refurtiva: circa 700 euro di occhiali da sole. La settimana scorsa era successa la stessa cosa e i carabinieri sono riusciti anche in quel caso a recuperare la refurtiva. Ho il sospetto che quelle borse che tenevano in mano siano schermate. Quando sono usciti, infatti, il sistema di allarme anti-taccheggio non ha suonato. Ora valuterò con i carabinieri il da farsi", ha concluso Peroni. Proprio l’altro ieri i carabinieri avevano denunciato due stranieri di origine marocchina, entrambi ventenni, poiché individuati e bloccati dai carabinieri subito dopo aver rubato numerose paia di occhiali da sole del valore di oltre mille euro.