Festa del protettore Sant’Antonio, piazza piena per benedire gli animali

Civitanova, 22 gennaio 2024 – Circa 1.200 panette sono state distribuite, ieri a Civitanova, in occasione della benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio Abate. In piazza XX Settembre, volontari della Pro loco, insieme a Protezione civile e Associazione nazionale carabinieri, sono stati impegnati tutto il pomeriggio nel consegnare gli alimenti ai padroni di cani, gatti e perfino un cavallo.

Alle 17, la chiesa di San Pietro ha ospitato la "solenne liturgia della parola", in filodiffusione, poi il parroco Don Mario Colabianchi ha raggiunto la postazione dei volontari in piazza XX Settembre per procedere con la benedizione degli animali. Per l’occasione, presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al welfare, Barbara Capponi. "Un’iniziativa ben riuscita – ha commentato Mariarosa Berdini della Pro loco –: ho visto davvero tante persone fermarsi e dare la propria offerta. Sono avanzati due cesti di panette, che andranno rispettivamente alla Caritas diocesana e al Canile multizonale".

f. r.