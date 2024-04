Addio a Giuseppe Torresi, Civitanova in lutto per il papà della storica ‘Traini e Torresi’

Civitanova, 15 aprile 2024 - Addio a Giuseppe Torresi. Aveva compiuto 90 anni a dicembre ed è deceduto alle 18 di ieri in ospedale. Il suo nome è legato alla rinomata TraiTorr, la ‘Traini e Torresi’, azienda di trasporti che aveva fondato nel 1963 con l’indimenticato Umberto Traini.

La Traini e Torresi è stata simbolo del boom economico di Civitanova e ne ha segnato decenni di sviluppo sotto il profilo della crescita economica e sociale, che era anche - quella del Paese. Poi vennero i lutti, con la tragica morte di Traini, che perse la vita nel novembre del 1986 in un incidente stradale e che, durante gli anni in cui dirigevano insieme l’azienda, era stato presidente della Civitanovese.

Dopo la scomparsa del socio, Torresi non si perse d’animo e continuò a portare avanti l’attività con grande tenacia portando l’azienda verso un ulteriore sviluppo. La Traini e Torresi non esiste più dal 2008, ma lo scorso anno Giuseppe ha voluto invitare nella settecentesca Villa Maggiori di Porto Sant’Elpidio i suoi ex dirigenti, impiegati e autisti, arrivati da tutta Italia perché ancora legati a quell’epopea. Giuseppe Torresi lascia la moglie Graziella Muzi, i figli Flavio e Maria Grazia, la nuora Fabiola, il genero Franco, i nipoti Federico, Alessandro, Aurora, Lorenzo e Arianna. La salma è stata composta nella casa funeraria Terra e Cielo dell’Asof in via Cecchetti e il funerale si terrà domani pomeriggio alle 14.45 nella chiesa di San Giuseppe nel rione Risorgimento.