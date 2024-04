Domenica di sangue sulle strade. Scontro con un’auto: morto il sindacalista Domenico Ticà

In un drammatico incidente stradale ha perso la vita, ieri mattina, Domenico Ticà di Montecassiano, conosciutissimo per la sua attività con la Cgil, di cui ora era presidente del sindacato pensionati Spi. Avrebbe compiuto 70 anni a giugno.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11 a Treia. Ticà, in sella alla sua moto, stava scendendo da San Lorenzo. Arrivato in contrada Santissimo Crocifisso, nei pressi del ristorante , si è trovato di fronte una Ford Puma, con a bordo la moglie 60enne e la madre 89enne del sindaco Franco Capponi, che saliva nel senso di marcia opposto e stava svoltando verso sinistra. La conducente probabilmente non si è accorta della moto che stava scendendo e non è riuscita a evitare l’impatto. Ticà ha urtato la Puma ed è stato sbalzato via dalla moto, finendo poi contro l’auto che seguiva la Ford, una Audi con a bordo una coppia di 30enni maceratesi. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al 70enne.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e i sanitari del 118 hanno tentato di tutto per cercare di rianimare l’uomo a terra. Ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Illesa la coppia a bordo dell’Audi. La conducente della Puma ha riportato lesioni lievissime, per le quali non ha avuto bisogno di cure particolari; la suocera invece, soprattutto in considerazione dell’età e dato che l’eliambulanza era arrivata a Treia, è stata portata a Torrette per accertamenti, ma le sue condizioni non dovrebbero essere allarmanti. I conducenti delle due auto però, su disposizione del sostituto procuratore Enrico Riccioni, sono stati accompagnati in ospedale per i prelievi di prassi in caso di incidente.

A Treia sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi e la strada, e i carabinieri della Compagnia di Macerata, per tutti i rilievi necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e a valutare le responsabilità. La procura ha disposto anche il sequestro dei mezzi coinvolti e l’ispezione cadaverica sulla salma, che sarà eseguita dal medico legale nella giornata di oggi.