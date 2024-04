Incidente nel Maceratese, muore in moto Domenico Ticà

Treia (Macerata) 14 aprile 2024 - Domenico Ticà, 70enne di Montecassiano, presidente del sindacato pensionati Spi Cgil, è morto in un incidente stradale verificatosi questa mattina a Treia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11. Ticà, in sella alla sua moto, stava scendendo da San Lorenzo. Arrivato in contrada Santissimo Crocifisso, nei pressi del ristorante ‘Il villino’, si è trovato di fronte una Ford Puma, che saliva nel senso di marcia opposto e stava svoltando verso sinistra. La conducente, una 60enne di Treia, in auto con una 89enne, probabilmente non si è accorta della moto che stava scendendo e non è riuscita a evitare l'impatto.

Ticà ha urtato la Puma ed è stato sbalzato via dalla moto, finendo poi contro l'auto che seguiva la Ford, una Audi con a bordo una coppia di 30enni maceratesi. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al 70enne.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, e i sanitari del 118 hanno tentato di tutto per cercare di rianimare l'uomo a terra. Ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Illesa la coppia a bordo dell'Audi. La conducente della Puma ha riportato lesioni lievissime, per le quali non ha avuto bisogno di cure particolari. Domenico Ticà lascia la moglie e due figlie.