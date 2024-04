Due incidenti sulle provinciali nel giro di un’ora. Tre feriti portati a Torrette, uno ha 22 anni

Due incidenti gravi ieri lungo le strade provinciali. Il primo è avvenuto poco prima di mezzogiorno lungo la strada 78 Picena, all’altezza di Gabella in territorio di Sarnano. Una Suzuki ha urtato un furgone e poi si è ribaltata. A bordo c’erano una 76enne e un 71enne, fratello e sorella residenti in zona. Per la donna il personale del 118, subito accorso, ha disposto il trasferimento urgente a Torrette. Anche il fratello è stato portato ad Ancona, ma in ambulanza. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. A quanto pare, l’incidente dovrebbe essere stato causato da una mancata precedenza, ma la dinamica è ancora da definire. All’incirca un’ora dopo, l’allarme è arrivato da Corridonia. In via Fonte Orsola, una Ford Focus è uscita di strada (nella foto), ha ribaltato una recinzione ed è finita nel terrapieno di un palazzo, quasi cinque metri più in basso. A bordo c’erano un 26enne e un 22enne albanesi, residenti a Tolentino. il 22enne è stato portato a Torrette, ma per fortuna però le sue condizioni non dovrebbero essere troppo allarmanti. Il 26enne, invece, è stato ricoverato all’ospedale di Macerata.