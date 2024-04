Violento schianto in curva tra moto e autocarro, grave un 74enne

Ancora un grave incidente è avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada statale 209 Valnerina nel territorio di Visso (Macerata), coinvolto un motociclista montegiorgese di 74 anni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 14,30 di ieri a ridosso di una curva in prossimità di un allevamento di trote nel territorio di Visso fra una moto condotta da R.B. un noto montegiorgese di 74 anni conosciuto anche per la sua professione e un autocarro Iveco guidato da un 60enne del posto, che procedeva nel senso opposto di marcia. Lo scontro è stato violentissimo, è stato il centauro ad avere la peggio finendo per essere scaraventato a terra, i passanti si sono subito fermati per prestare i primi soccorsi e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Croce Rossa di Visso, i vigili del fuoco di Camerino che sono intervenuti per mettere in sicurezza i due mezzi oltre ai carabinieri che oltre a controllare il traffico intenso, hanno effettuato i rilevamenti per capire la dinamica dell’accaduto. I sanitari viste le condizioni del motociclista, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata pochi minuti più tardi in prossimità del luogo del sinistro. Alla fine R.B. il motociclista di 74 anni è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona, la prognosi resta riservata, ma le condizioni sembrano indicare che non corre pericolo di vita. Il conducente dell’autocarro invece ha riportato lesioni più leggere, ma è stato trasportato al pronto soccorso di Camerino per alcuni controlli. Nel pomeriggio di ieri la notizia è arrivata anche ai moto club della media Valtenna, creando un clima di apprensione visto il grande spirito di appartenenza e solidarietà fra biker.

a.c.