I pusher non consegnano la droga, lei dà fuoco al b&b dove alloggiano

Civitanova Marche (Macerata), 30 aprile 2024 – Una ritorsione per non aver ricevuto la droga. E’ quanto ci sarebbe dietro all’incendio appiccato il 17 aprile scorso in una palazzina di Civitanova, in via Regina Margherita. Le indagini della polizia e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire a una ragazza residente nel Fermano, che è stata denunciata.

Secondo quanto è stato ricostruito, la giovane si era recata in un b&b che si trova nella palazzina, dove in quel momento alloggiavano due pregiudicati per reati legati allo spaccio di droga, per accompagnare un amico che doveva acquistare dello stupefacente. Sul posto però l’affare si era rivelato una truffa e la ragazza avrebbe insistito per farsi ridare i soldi della droga.

Ma gli spacciatori si sarebbero rifiutati e a quel punto la giovane sarebbe tornata nel b&b con una tanica di benzina. Dopo aver versato il carburante sul prato e sul portone dell’edificio, avrebbe appiccato il fuoco con un accendino, per poi scappare. La ragazza è stata denunciata. Sono in corso ulteriori indagini sugli altri soggetti coinvolti.