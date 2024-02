Incendio al night Hollywood, operaio denunciato: “Voleva vendicarsi”

Corridonia, 2 febbraio 2024 – È stato individuato l’autore dell’incendio al night Hollywood di Corridonia: si tratta di un operaio 40enne di Urbisaglia, che si sarebbe vendicato così per essere stato cacciato dal locale.

A denunciarlo sono stati i carabinieri di Corridonia. La sera del 26 dicembre scorso, i vigili del fuoco erano dovuti intervenire al locale notturno: le fiamme avevano avvolto i pannelli in legno dell’insegna del night, e avendo già danneggiato gli arredi nel giardino rischiavano di propagarsi anche all’edificio.

Sul posto non furono trovati inneschi o tracce di acceleranti, tuttavia gli investigatori sospettarono fin da subito che si trattasse di un incendio doloso: l’insegna non poteva aver preso fuoco da sola.

Il piromane, però, non si era fermato a quel primo gesto e in seguito, la notte del 4 e poi quella del 5 gennaio, erano state incendiate anche le sterpaglie a ridosso del night; in entrambi i casi però il titolare era riuscito a intervenire in tempo con l’estintore, evitando che il fuoco si propagasse e raggiungesse il locale.

Intanto, i carabinieri erano già sulle tracce del responsabile. Con un lavoro certosino, i militari hanno esaminato i filmati di tutte le numerose telecamere di videosorveglianza delle zona e hanno raccolto alcune testimonianze. È emerso così che all’alba del 26 dicembre, dopo aver passato la serata al night, un uomo aveva chiesto ancora da bere; erano le 6 del mattino, e lui era già ubriaco fradicio, così il titolare gli aveva negato l’ennesimo bicchiere.

A quel punto il cliente si era arrabbiato e aveva iniziato a discutere animatamente, tanto che era stato necessario farlo allontanare dalla sicurezza. Ma lui si era risentito ancora di più, e se ne era andato minacciando di dare fuoco al locale. E la sera stessa – secondo l’ipotesi dei carabinieri – avrebbe attuato la sua vendetta appiccando le fiamme all’insegna dell’Hollywood. Così A. P., 40enne di Urbisaglia già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per il reato di incendio doloso. Alla luce di tutto il materiale raccolto, su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’operaio la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con il divieto di allontanarsi da casa sua dalle 19.30 fino alle 6.30, e con l’obbligo di firma ogni giorno alla caserma dei carabinieri di Urbisaglia.