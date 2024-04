Addio a Maria Assunta Canaletti, anima del volontariato

Civitanova (Macerata), 2 aprile 2024 – “Una figura straordinaria nella nostra comunità, ha dedicato la vita ai meno fortunati". Viene ricordata così Maria Assunta Canaletti, la 68enne che si è spenta sabato, molto conosciuta in città per la sua attività di volontariato. Un servizio, quello dedicato agli altri, che prestava con le associazioni Avis, Aido, Ant e ‘Come Ginestre’.

"È con grande tristezza – scrivono in una nota congiunta le quattro realtà riunite nella Consulta dei Servizi sociali – che annunciamo la scomparsa della nostra cara amica e compagna nel sociale. Assuntina ci ha lasciati dopo una coraggiosa lotta contro una malattia difficile. È stata una figura straordinaria nella nostra comunità, dedicando la sua vita a servire gli altri e a migliorare le condizioni di coloro che erano meno fortunati. Il suo impegno nel sociale, la sua gentilezza e la sua generosità hanno ispirato tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. La ricorderemo per la sua passione nel fare del bene, per la sua compassione infinita e per il suo spirito instancabile nel lavorare per il bene degli altri. Il suo lascito rimarrà vivo nei cuori di coloro che ha toccato con la sua presenza. In questo momento di dolore, ci uniamo nel ricordare e onorare la sua vita straordinaria. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e ai suoi cari. Che trovino conforto nei bei ricordi condivisi con lei. Il suo esempio di altruismo e dedizione continuerà a ispirare e a guidarci nel nostro impegno sociale. Con affetto e tristezza".

I funerali si sono tenuti ieri nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.

f. r.