Lutto a Civitanova: morto l’architetto Olivio Recchi

Civitanova, 8 maggio 2024 – Addio all’architetto Olivio Recchi. Aveva 74 anni. Professionista conosciutissimo dove aveva firmato molti progetti, anche di restauro, e noto anche come politico. E’ stato infatti un esponente del partito socialista locale e si affacciò nell’amministrazione cittadina nel giugno del 1983 quando dalle elezioni amministrative uscì una giunta che aveva come sindaco Lamberto Diomedi e con Recchi assessore insieme, tra gli altri, a Ivo Costamagna e ai compianti Universo Ripari, Sergio Belleggia, Pietro Emili.

Tornò a ricoprire il ruolo di assessore dopo le elezioni del 1990, quando diventa sindaco Augusto Frinconi e resta in carica fino al giugno del 1993, anno in cui si conclude la sue esperienza nell’amministrazione comunale. Per certi versi era anche la memoria storica della città, in merito agli interventi sulle opere pubbliche e relativi ai restauri, spesso valutati con un occhio critico perché lamentava una certa sciatteria nel trattare i progetti di ristrutturazione. Lascia il figlio Lorenzo. La salma si trova nella casa funeraria Terra e Cielo dell’Agenzia funebre Asof in via Cecchetti. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di San Paolo a Civitanova Alta.