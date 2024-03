Rubate o non assicurate: auto nel mirino dei vigili

Civitanova, 29 marzo 2024 – Ventotto veicoli sequestrati perché non assicurati, più di 32 quelli intercettati e tolti dalla strada perché privi di revisione e 4 le auto rubate (tre a Civitanova e una a Macerata) ritrovate nei primi tre mesi dell’anno dalla polizia municipale. I numeri fotografano parte di un’attività che registra anche 46 incidenti rilevati, un dato quest’ultimo che elegge via Martiri di Belfiore (tratto della statale adriatica) come la strada più pericolosa in città. Lo dice un report dei vigili urbani reso noto ieri dalla comandante Daniela Cammertoni e dal commissario Eugenio Autiero, affiancati da due nuovi ufficiali, i vice commissari Andrea Pieragostibni e Mariano Fiè.

Una statistica in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023: quando, per esempio, le macchine sequestrate per mancanza di copertura assicurativa furono 14 e gli incidenti stradali 35.

In mezzo a questo lavoro anche la gestione di diverse segnalazioni girate all’ufficio tecnico comunale per lo stato disastrato delle strade cittadine, un problema - le proteste dei cittadini - che si ripercuote pure sul centralino della caserma di via Marinetti, con le pattuglie mandate a verificare lo status delle buche ogni volta che qualche automobilista ci finisce dentro ed è costretto a fare rotta dal carrozziere con, spesso, conseguente denuncia al Comune per risarcimento dei danni.

"Siamo impegnati sul fronte della sicurezza stradale in ogni settore e se i numeri della attività ispettiva sono aumentati è anche grazie agli innesti di nuovo personale, con un organico arrivato a 35 unità che ci consente magari controlli, e alla tecnologa di cui disponiamo", spiega Cammertoni.

Dei 28 sequestri effettuati, perché i veicoli giravano in città senza copertura assicurativa e quasi tutti intestati a italiani, sette erano stati abbandonati sul territorio comunale, mentre in due casi le persone a cui l’auto era stata affidata in custodia sono state nonostante tutto pizzicate alla guida della macchina segnalata e ad entrambe è stata revocata la patente.

"Gli interventi effettuati, grazie alle pattuglie e alla tecnologia, sono in aumento rispetto allo scorso anno e in questi primi tre mesi abbiamo doppiato l’attività del 2023", commenta Autiero, responsabile della sala telecamere, dove attraverso Targa System, impianti Ocr e Police Street è possibile monitorare e intervenire in situazioni di illegalità rappresentate da auto non assicurate o non revisionate.