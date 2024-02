Strade pericolose e buche a Civitanova: una mappa dei residenti

Civitanova, 23 febbraio 2024 – Una mappa di tutte le strade più dissestate e pericolose da presentare in Comune per cercare di risolvere il problema quanto prima e far sistemare l’asfalto. È l’idea dell’associazione ’Controllo del Vicinato’, che si è riunita per fare il punto della situazione e dare il benvenuto ai nuovi membri.

A Civitanova si contano, attualmente, 21 gruppi: se ne è aggiunto di recente uno nuovo di residenti in contrada Cavallino, zona tra Civitanova Alta e Montecosaro, e uno è in fase di formazione tra Civitanova Alta e Fontespina, i quartieri che contano il numero maggiore di gruppi dell’associazione. Sul tavolo del confronto le problematiche legate, appunto, alla pericolosità del manto stradale in certi punti della città e i tentativi di truffe, oggetto di diverse segnalazioni negli ultimi tempi.

Tra le situazioni "a rischio" emerse nel corso dell’incontro e al centro di un passaparola tra i membri dell’associazione, che è il modus operandi per mettere in guardia i propri vicini, anche un tentativo di furto in una abitazione in contrada Castelletta, qualche tempo fa, fortunatamente sfumato.

"La riunione è stata un’occasione per conoscerci – ha spiegato Elio Cingolani, ex referente dell’associazione –. Al mio posto come referente c’è ora Gabriele Sacchini. Fontespina è il quartiere che conta il numero maggiore di gruppi del ’Controllo del Vicinato’. Molti di questi si sono formati anche in zone di campagna. La cosa che più dispiace è che in centro non si riescono a formare dei gruppi. Siamo sguarniti in quella zona, nonostante ci siano delle problematiche a livello di sicurezza. Tra le segnalazioni, in generale, che circolano nei nostri gruppi ci sono quasi quotidianamente quelle relative a tentativi di truffe e di raggiri. Non solo online, ma anche persone che si presentano a casa identificandosi come carabinieri o come operatori per conto di aziende di energia elettrica e gas. Tra le segnalazioni, anche quelle relative alla pericolosità di certe strade, dove il manto stradale è dissestato e rappresenta un pericolo per le auto. Abbiamo pensato di preparare una mappa, una cartina, nelle strade dove vivono i membri della nostra associazione, da portare in Comune per far fare quanto prima delle riparazioni", ha concluso Cingolani.