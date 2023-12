Vandali in centro a Civitanova: i residenti. “Pronti a chiedere i danni”. La verità nei video

Civitanova Marche, 17 dicembre 2023 – Vandali in centro la notte scorsa e residenti sul piede di guerra per i danni subiti alle loro proprietà. Una altra notte di grandi disagi per chi vive a ridosso della discoteca Donoma dove ieri è andata in scena una grande festa per i dieci anni dalla apertura.

Vandali in pieno centro nella notte: il video dei danni negli occhi elettronici delle telecamere di sicurezza

Ancora una volta all’esterno del locale intemperanze e schiamazzi, gente ubriaca a urlare in mezzo alla strada e poi anche atti vandalici nei confronti delle abitazioni affacciate sulle strade vicine alla discoteca. Testimonianza ne sono i video registrati dalle telecamere della video sorveglianza installate da privati in cui si vedono giovani che lanciano a terra i vasi