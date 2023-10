Vandali in azione, danneggiato il Monumento alla Cavalleria

Monumento alla Cavalleria svilito e negletto. Lo segnala Giorgio Pollastrelli, storico leader di quest’Arma a Civitanova e sempre sulla breccia nonostante abbia oltrepassato già da un po’ la barriera delle 80 primavere. La scultura dell’artista Mauro Brattini troneggia in piazza Abba, risale al 2014 e, negli anni passati, ha anche subito qualche sfregio pesante, come quando (correva il 2016) venne imbrattata dai nostalgici dell’Armata Rossa con una vernice di colore equivalente ai cultori di questo "sentiment". Ma, al di là dell’occasionale sgarbo sovietico, ciò che è sempre spiaciuto a Pollastrelli è la cronica disattenzione delle amministrazioni comunali degli ultimi due lustri verso il monumento equestre (raffigura San Giorgio mentre trafigge il drago) che lui intese donare alla città. Il Cavaliere ne ha periodicamente denunciato la manutenzione tardiva e insufficiente, ridotta al minimo sindacale o anche meno. "Bisognerebbe –spiega – rimettere mano al basamento, che ha perso smalto e colore in più tratti. Ed evitare, se possibile, che i camion continuino a parcheggiare lì avanti, schermando il monumento alla visuale pubblica". Alcune delle lettere incise sono "evaporate" e, sul retro, c’è chi vi ha arabescato pensieri e slogan incomprensibili ai più. Nel frattempo il drago se la ride. Chissà, forse qualcuno tifa per lui fra i renitenti agli appelli di Pollastrelli.

m. p.