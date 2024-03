Addio botteghe di quartiere

Lo storico negozio di casalinghi di Luciano Nicolini in piazza Redi, che chiuderà definitivamente i battenti proprio oggi dopo 78 anni, è solo l’ultimo dei casi che si sono registrati in città per quanto riguarda le cessazioni di attività dei negozi di vicinato. Un processo che sembra ormai diventato inarrestabile e che da anni a Pesaro non vede segnali positivi all’orizzonte. Nel 2023, nel centro storico cittadino il saldo tra aperture e chiusure è finito sostanzialmente in parità, come spiega Davide Ippaso, direttore della Confesercenti Pesaro. Da tanti anni, però, il saldo non vede il segno positivo ed assistiamo a quella che è una vera e propria crisi delle cosiddette botteghe di quartiere, complici le grandi catene di negozi e la crescita esponenziale delle piattaforme e-commerce.

a. m.