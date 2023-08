"Agricoltura in crisi, la Regione non fa nulla"

"Agricoltura in forte difficoltà e la Regione non fa nulla". È l’accusa della segreteria del Pd Marche, che ricorda come dal primo gennaio 2020 le aziende siano diminuite dell’11,8% (meno 3.055). "Le stime di raccolto di uve e produzione di vino – dice la segretaria dem Chantal Bomprezzi (foto) – sono in forte ribasso (meno 30%). L’immobilismo della giunta regionale non supporta chi giornalmente lavora per produrre vini di alta qualità".