Agroalimentare, si punta all’export solidale

L’Emilia-Romagna punta all’export solidale per i mercati agroalimentari e stanzia 600 mila euro nel triennio 2024-26. L’obiettivo sostenere azioni e progetti a favore dell’internazionalizzazione delle imprese regionali di settore, oltre a finanziare iniziative per il recupero alimentare, la lotta allo spreco e la tutela dell’ambiente. La misura è stata annunciata dall’assessore al Commercio, Andrea Corsini (foto) che spiega come "la sfida è puntare su una maggiore valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli Dop e Igp, per permettere alle aziende di essere più competitive sui mercati esteri".