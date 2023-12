Alluvione del 2022, 20 milioni dall’Europa

La Commissione europea ha approvato 20,9 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per sostenere le Marche nella riparazione dei danni causati dalle piogge e dalle inondazioni del settembre 2022. Lo comunica lo stesso esecutivo europeo in una nota. "Ancora una volta, il Fondo di solidarietà è presente per aiutare le autorità italiane a riparare, ripristinare e recuperare dopo le alluvioni del 2022", ha commentato la commissaria europea per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira (foto)