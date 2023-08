Ariston aumenta fatturato e utili Il nuovo ceo è Maurizio Brusadelli

FABRIANO (Ancona)

Ariston chiude il primo semestre con ricavi netti pari a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 34,5% rispetto al primo semestre del 2022. L’utile netto del semestre ammonta a 101,9 milioni di euro, in aumento del 53,7% rispetto ai 66,3 milioni registrati nella prima metà del 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 202,2 milioni (+52,4%). Il consiglio di amministrazione, prendendo atto dei risultati dell’assemblea straordinaria del 27 luglio, ha ringraziato Laurent Jacquemin per il suo ruolo come ceo e ha proceduto con la nomina di Maurizio Brusadelli a chief executive officer, con effetto immediato. I primi sei mesi del 2023 confermano la "forza della nostra strategia", commenta Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston. "In Germania, da quest’anno il nostro mercato più grande, abbiamo registrato una crescita molto forte sia per Wolf che per Elco – aggiunge –, mentre in Italia, uno dei nostri principali motori di crescita nel 2022, la domanda non si è ancora ripresa. I risultati consolidati presentano un incremento sensibile dei ricavi, accompagnato da un miglioramento ancora più significativo della redditività". "Sono felice di dare il benvenuto a Maurizio Brusadelli come nostro nuovo ceo – dice ancora Merloni –. Sono convinto che la sua esperienza professionale, le sue capacità manageriali, oltre che le qualità personali, che ho potuto apprezzare da vicino in queste prime settimane di lavoro insieme, siano ideali per il nostro gruppo e ci aiuteranno ad accelerare ulteriormente il nostro sviluppo, mantenendo fede all’impegno di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta Laurent Jacquemin per il suo straordinario contributo alla crescita sostenibile di Ariston Group nel corso degli ultimi trent’anni. Sono felice che continuerà a seguire il nostro percorso come membro del consiglio di amministrazione". "Nel passare il testimone a Maurizio (Brusadelli, ndr), sono orgoglioso del continuo sviluppo delle nostre soluzioni sostenibili nel mondo e di vedere che la nostra decisione di accelerare ulteriormente sulle energie rinnovabili e rafforzare il nostro posizionamento in Europa sta dando buoni frutti – evidenzia Jacquemin –. A mia volta, voglio ringraziare Paolo Merloni per la sua fiducia e amicizia, così come tutti i colleghi di talento, con i quali ho avuto il privilegio di lavorare nel corso degli anni. Faccio i miei migliori auguri a Maurizio".

"Sono entusiasta di iniziare la mia esperienza in Ariston Group come nuovo ceo e onorato dalla fiducia espressa dal consiglio di amministrazione – sostiene Brusadelli –. Ho l’opportunità di costruire su una solida base, fatta di storia, di valori forti, di tecnologie all’avanguardia, marchi rinomati e talenti validi. E sono entusiasta di lavorare con Paolo (Merloni, ndr), il management e tutte le persone di Ariston Group nel mondo, per cogliere appieno tutte le opportunità di cui il nostro settore, al centro della transizione energetica, potrà approfittare".