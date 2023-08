Cercansi Tecnici per l'Industria 4.0 a Bologna: Manpower rivela i dati

Manpower ha reso noti i dati del proprio Osservatorio sui profili più richiesti dalle aziende nei primi quattro mesi dell’anno. Ai primi posti nella provincia di Bologna si collocano tecnici per l’industria 4.0 (30,5% dei placement), responsabili commerciali (12,9%) e responsabili logistica (5,7%). Molte le ricerche anche per professionisti dell’ospitalità e della ristorazione (10,6%), che includono chef, chef de rang, camerieri, baristi e responsabili del front office. Una tendenza che trova conferma anche per i prossimi mesi: secondo le previsioni Anpal-Unioncamere per luglio-settembre 2023, infatti, la provincia di Bologna registrerà oltre 31mila assunzioni, con il 17,8% di questi inserimenti che si concentrerà nel settore del turismo e il 16,3% in quello del commercio. Tra i profili più ricercati dalle aziende nel territorio bolognese risultano, inoltre, figure strategiche dell’area Industria 4.0.