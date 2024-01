Confindustria, direttore. Bichisecchi s’è dimessa

Con una nota ufficiale della presidenza di Confindustria Marche, si scioglie un piccolo ‘giallo’ riguardante la figura di Paola Bichisecchi (foto) per tantissimi anni anima degli imprenditori marchigiani. Perché le sue dimissioni risalgono ormai ad alcune settimane fa e sembrava fossero legate ad alcuni contrasti interni. Nella giornata di ieri comunque è stata diffusa una nota dove si legge: " Il direttore di Confindustria Marche Paola Bichisecchi ha presentato le sue dimissioni con effetto primo maggio 2024 avendo maturato i requisiti per la pensione". Dopo aver elencato le varie tappe della carriera confindustriale della Bichisecchi il presidente regionale Cardinali "con tutto il consiglio di presidenza ringraziano Paola Bichisecchi per l’opera svolta e per quello che farà nel suo tempo residuo del suo impegno quale direttore generale di Confindustria Marche".