Coop Alleanza 3.0 torna in attivo: utile a 20 milioni di euro

"Finalmente possiamo dirlo: il Bilancio è positivo. E ci siamo riusciti con un anno di anticipo rispetto alle previsioni". Coop Alleanza 3.0 consolida il piano strategico al 2027 con risultati che mostrano già gli effetti positivi della rifocalizzazione sul core business. Nonostante l’inflazione e la contrazione dei consumi, la cooperativa migliora le proprie performance di 137 milioni rispetto alla chiusura 2022, con il Bilancio 2023 in utile di 20 milioni di euro. Si registra un aumento delle vendite a insegna che, con una crescita di 143 milioni sul ‘22, consentono di chiudere l’anno a 5,73 miliardi, oltre a un risultato della gestione retail in miglioramento (+41 milioni sul 2022), caratterizzato da vendite lorde retail di gruppo in crescita (+155 milioni) ed Ebitda positivo, sia per quanto riguarda la cooperativa (85 milioni) sia per quanto riguarda il consolidato (194 milioni). Migliora anche la posizione finanziaria netta (circa 1,8 miliardi), mentre cresce il risultato operativo.

"È un punto di partenza, non di arrivo – commenta il presidente Mario Cifiello –. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione per portare a termine l’impegno nei confronti dei soci: garantire la solidità finanziaria e patrimoniale della cooperativa, senza mai abdicare ai valori fondanti che la sorreggono". La direttrice generale Milva Carletti aggiunge: "Davanti c’è un percorso ancora lungo, ma i risultati ci confermano che la strada è giusta".

fra. mor.