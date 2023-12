Da UniCredit un milione per il gruppo Santori

UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile del gruppo Santori di Monte Urano (Fermo), storica azienda specializzata in commercio e produzione di pellami. La banca ha finalizzato in favore del gruppo due operazioni, per un totale di un milione, assistite all’80% dalla garanzia del fondo di garanzia per le Pmi. Si tratta di due finanziamenti, ognuno da 500mila euro, per Santori Pellami e Conceria Nuvolari. Le operazioni sono finalizzate a sostenere attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di brevetti in grado di implementare la sostenibilità dei processi produttivi.