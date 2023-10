Ermeti alla guida di Ieg per il dopo Cagnoni

Il gruppo Ieg ha scelto l’erede di Lorenzo Cagnoni, presidente della Fiera di Rimini ininterrottamente dal 1995 fino a un mese fa, quando si è spento a 83 anni. A prendere il timone è l’imprenditore riminese Maurizio Ermeti, 65 anni, albergatore. Una scelta ’fatta in casa’: Ermeti infatti siede nel consiglio d’amministrazione della Fiera di Rimini, poi diventata gruppo Ieg dopo la fusione con quella di Vicenza, dal 1997. È già stato anche vicepresidente della società, dal 2008 al 2016. A Ermeti sono state date le stesse deleghe operative e gestionali che aveva Cagnoni.

Ha deciso per ora di non fare dichiarazioni, il neo presidente di Ieg: parlerà domani all’apertura del Ttg (la fiera del turismo) a Rimini. La sua nomina era da giorni nell’aria. Ermeti è il consigliere più anziano dell’attuale cda – che scadrà in primavera – e soprattutto conosce come le sue tasche la ’macchina’ di Ieg. "La scelta di Ermeti, arrivata all’unanimità – osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad – è il segnale della volontà comune di proseguire in modo compatto sulla strada tracciata da Cagnoni. Con Ermeti Ieg lancia un chiaro messaggio di stabilità e continuità per i mesi a venire: saranno decisive per il maxi piano di sviluppo delle Fiere di Rimini e Vicenza". Un piano che prevede investimenti per 140 milioni.

ma.spa.