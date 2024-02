Fatturato oltre il muro dei 25 milioni di euro Azienda fondata nel 1998 a Serramazzoni, Eurolam ha visto nel fotovoltaico la sua evoluzione. Nel 2023, il fatturato globale ha raggiunto i 25,12 milioni di euro, con un aumento del 46% rispetto al 2022. L'export rappresenta il 40% del totale, con il Sud America come principale mercato estero. Eurolam ha due sedi a Serramazzoni, una per la lavorazione delle lamiere e l'altra per l'assemblaggio, entrambe situate nello stabilimento storico in fase di ristrutturazione, dove sono collocati gli uffici di progettazione e amministrazione.