La morte della piccola Soleil Infezione polmonare dopo il Covid Stroncata in vacanza a 19 mesi

di Marcello Iezzi

MONTEPRANDONE (Ascoli)

"Abbiamo la certezza che la piccola Soleil adesso è tra le braccia di Gesù che ha sempre un grande amore per i bambini". L’ha detto durante l’omelia, il parroco della Chiesa Regina Pacis di Centobuchi, don Armando Moriconi, che ieri pomeriggio ha celebrato il rito funebre della bambina di 19 mesi morta in Albania dove si trovava insieme ai genitori a casa di parenti della madre. Soleil è stata stroncata da un’infezione polmonare conseguenza, pare, del Covid, ma eventuali altre concause sono in via di accertamento.

Fiori bianchi in fondo alla Chiesa e sulla piccola bara, palloncini bianchi fatti volare verso il cielo, all’uscita del feretro, dai bambini compagni di scuola della sorellina della vittima. Nella Chiesa gremita, tanta commozione, tanto dolore composto, fra i membri della comunità che non ha fatto mancare la vicinanza ai genitori, la madre Lorinda e il padre Alessandro Andolfi. Presenti anche il sindaco Sergio Loggi e l’assessore Christian Ficcadenti, che hanno portato ai genitori straziati le condoglianze della comunità di Monteprandone.

Dopo il rito funebre, il feretro è stato tumulato in un loculo messo a disposizione dall’amministrazione comunale. "Ci sono circostanze della vita dove le parole non sono sufficienti a sostenere il momento che si sta vivendo – ha aggiunto il parroco don Armando – Il dolore è troppo grande ed allora ci rendiamo conto che la nostra vita ha bisogno di qualcuno che possa abbracciare il nostro cuore". Con queste parole il sacerdote si è ricollegato al passo del Vengelo di Matteo in cui Gesù dice: "Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro".

Il feretro della piccola è arrivato con la nave al porto di Bari e poi trasferito direttamente nella Chiesa Regina Pacis. Sulle cause della morte della piccola Soleil, probabilmente, sono in corso accertamenti in Albania. Si sa, per il momento, che il decesso è dovuto a una infezione polmonare conseguenza della positività al Covid, ma gli accertamenti mirano anche a valutare eventuali altre complicanze.

Appena la piccola si è sentita male i genitori l’hanno portata d’urgenza in ospedale, dove i sanitari non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte. Vi era stata anche una richiesta, tramite Consolato, per tentare il trasferimento di Soleil all’ospedale di Tirana, ma la povera piccola è morta prima che arrivasse l’autorizzazione.