Microimprese e artigiani, bando prorogato

È stato prorogato al 13 ottobre il termine per le domande per il bando di sostegno alle micro e piccole imprese artigiane, per investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive delle Marche. Lo annuncia l’assessore regionale alle attività produttive, Andrea Maria Antonini (foto). Si è deciso di posticipare la scadenza per andare incontro alle richieste provenienti da associazioni di categoria e artigiani.