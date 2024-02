"Moda, c’è troppa cassa integrazione" Il settore moda delle Marche è in difficoltà a causa di diversi fattori come l'inflazione mondiale, l'aumento delle materie prime e le tensioni internazionali. Le imprese del settore stanno utilizzando la cassa integrazione per far fronte alla situazione, ma sono preoccupate per la mancanza di prospettive di ripartenza. Le presidenti regionali del settore moda chiedono aiuti concreti come l'integrazione della cassa integrazione, politiche sul credito e crediti d'imposta.